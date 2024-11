Tragédia abala o mundo da música com a morte de Liam Payne Liam Payne, ex-integrante da boyband One Direction, morreu na quarta-feira (16), após supostamente cair do terceiro andar de um hotel... Ric|Do R7 17/10/2024 - 16h08 (Atualizado em 17/10/2024 - 16h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Zayn está arrasado e em choque após morte de Liam Payne, diz produtor

Liam Payne, ex-integrante da boyband One Direction, morreu na quarta-feira (16), após supostamente cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. Conforme um produtor musical, Zayn Malik, que também fez parte do grupo, está “arrasado” e “em choque” com a morte de Liam Payne.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Confissão e Reconhecimento Fotográfico: Será Que Podemos Confiar?

• Zayn está arrasado e em choque após morte de Liam Payne, diz produtor

• Homem se distrai com celular e escapa da morte ao ser atingido por trem



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.