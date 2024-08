Tragédia Aérea: Causa das Mortes em Queda de Avião Revelada A Polícia Científica de São Paulo informou que todas as mortes no acidente ocorreram na batida no solo, por... Ric|Do R7 13/08/2024 - 08h06 (Atualizado em 13/08/2024 - 08h06 ) ‌



Vítimas de queda de avião morreram de politraumatismo, diz Polícia Científica

A Polícia Científica de São Paulo informou que todas as mortes no acidente ocorreram na batida no solo, por politraumatismo. Na sequência, houve explosão e fogo. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (12).

