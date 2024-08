Tragédia Aérea: Velório Coletivo das Vítimas em Cascavel O velório das vítimas da queda de avião em Vinhedo, interior de São Paulo, será de forma coletiva, no Centro... Ric|Do R7 10/08/2024 - 20h56 (Atualizado em 10/08/2024 - 20h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Velório das vítimas da queda de avião em Vinhedo será coletivo em Cascavel

O velório das vítimas da queda de avião em Vinhedo, interior de São Paulo, será de forma coletiva, no Centro de Eventos de Cascavel, no Oeste do Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Velório das vítimas da queda de avião em Vinhedo será coletivo em Cascavel

• Ônibus escolar com 41 passageiros se envolve em acidente com caminhão na BR-277

• Coritiba divulga convocados e pode ter duas estreias contra a Ponte Preta