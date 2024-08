Tragédia em Curitiba: Identificadas as Vítimas do Acidente no CT do Athletico As três vítimas do acidente registrado neste sábado (17) no bairro Ganchinho, em frente ao CT do Athletico...

Ric|Do R7 18/08/2024 - 14h36 (Atualizado em 18/08/2024 - 14h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌