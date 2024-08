Tragédia em Fazenda Rio Grande: Mãe de Moniely Revela Pedido de Ajuda A mãe de Moniely Santana, adolescente de 13 anos que foi morta a facadas no último sábado (27), em Fazenda... Ric|Do R7 01/08/2024 - 20h23 (Atualizado em 01/08/2024 - 20h23 ) ‌



Mãe de Moniely tinha a guarda da filha e teria pedido ajuda ao Conselho Tutelar

A mãe de Moniely Santana, adolescente de 13 anos que foi morta a facadas no último sábado (27), em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), afirmou que teria a guarda da filha e disse que pediu ajuda do Conselho Tutelar para que a filha voltasse a morar com ela.

