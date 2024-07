Tragédia em Ibiporã: Mãe e Filha Perdem a Vida em Acidente Horrendo Um acidente gravíssimo matou mãe e filha que estavam em um restaurante no Centro de Ibiporã, no norte do... Ric|Do R7 29/07/2024 - 20h13 (Atualizado em 29/07/2024 - 20h13 ) ‌



Mãe e filha morrem atropeladas por carro que invadiu calçada; relembre outros casos

Um acidente gravíssimo matou mãe e filha que estavam em um restaurante no Centro de Ibiporã, no norte do Paraná. A família estava em uma mesa na parte externa de um restaurante, na noite deste sábado (27), quando um motorista de uma caminhonete Amarok perdeu o controle e invadiu o estabelecimento.

