Tragédia em Pato Branco: Bebê encontrado morto com sinais de violência Bebê e encontrado morto com sinais de violência pais foram presos, nesta madrugada em Pato BrancoLeia a matéria completa no nosso...

Ric|Do R7 01/07/2024 - 18h34 (Atualizado em 01/07/2024 - 18h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share