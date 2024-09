Tragédia em Ponta Grossa: casal é atacado na presença do filho Casal é baleado na frente do filho, de 10 anos, em Ponta Grossa Casal é baleado na frente do filho, […] O post Casal é baleado na frente...

Ric|Do R7 04/09/2024 - 21h11 (Atualizado em 04/09/2024 - 21h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌