Tragédia em Santa Catarina: mãe e filhos assassinados Um homem de 38 anos é o principal suspeito de matar a tiros a esposa e os dois filhos. Veja tudo o que se sabe sobre o caso. O post... Ric|Do R7 30/08/2024 - 18h41 (Atualizado em 30/08/2024 - 18h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Veja tudo o que sabe sobre mãe e filhos que morreram a tiros

Um homem de 38 anos é o principal suspeito de matar a tiros a esposa e os dois filhos, em Presidente Getúlio, no estado de Santa Catarina, na quarta-feira (28). O homem foi preso em Guaraniaçu, no oeste do Paraná, na tarde da quinta-feira (29).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Athletico x Palmeiras: veja escalações prováveis para 25ª rodada do Brasileirão

• Veja tudo o que sabe sobre mãe e filhos que morreram a tiros

• “Desaparecida” encontrada presa em delegacia é destaque do Cidade Alerta