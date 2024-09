Tragédia na BR-116: servidor perde a vida em acidente O servidor Diego Rattes Guimarães, da Secretaria do Meio Ambiente de Ponta Grossa, morreu no engavetamento registrado na noite de […]... Ric|Do R7 02/09/2024 - 07h51 (Atualizado em 02/09/2024 - 07h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Vítima de acidente na BR-116 era servidor da Secretaria do Meio Ambiente

O servidor Diego Rattes Guimarães, da Secretaria do Meio Ambiente de Ponta Grossa, morreu no engavetamento registrado na noite de sexta-feira (30), na BR-116, em São José dos Pinhais. O rapaz, de 33 anos, estava em um carro Chevrolet Cobalt, que foi prensado entre duas carretas. Além do funcionário municipal, outras cinco pessoas morreram no acidente.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Vítima de acidente na BR-116 era servidor da Secretaria do Meio Ambiente

• Influencer Igor “Estagiário” morre afogado durante pescaria com amigo

• RIC Notícias Manhã repercute tragédia com 6 mortes na BR-116, no Paraná