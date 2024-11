Tragédia na BR-376: caminhoneiro enfrentará acusação de homicídio O caminhoneiro envolvido no acidente que ocorreu na noite de domingo (20), na BR-376, em Guaratuba, deve responder por homicídio culposo... Ric|Do R7 21/10/2024 - 18h48 (Atualizado em 21/10/2024 - 18h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acidente na BR-376: caminhoneiro deve responder por homicídio culposo

O caminhoneiro envolvido no acidente que ocorreu na noite de domingo (20), na BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, deve responder por homicídio culposo – quando não há intenção de matar. A colisão entre três veículos deixou nove pessoas mortas. O caminhão atingiu uma van que transportava atletas de remo de Pelotas–RS. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas pessoas sobreviveram a tragédia: o caminhoneiro e um adolescente, de 17 anos, que estava na van.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Perito diz que lei contra violência doméstica serve para “humilhar os homens”

• Acidente na BR-376: caminhoneiro deve responder por homicídio culposo

• Confira os perfis dos vice-prefeitos no segundo turno do Paraná



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.