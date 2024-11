Tragédia na BR-376: Homenagens emocionantes a jovem atleta A adolescente Angel Souto Vidal, de 16 anos, foi uma das vítimas do acidente na BR-376, em Guaratuba, no Litoral […] O post Jovem morta... Ric|Do R7 21/10/2024 - 13h09 (Atualizado em 21/10/2024 - 13h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jovem morta em acidente na BR-376 recebe homenagens: “Te amo princesa”

A adolescente Angel Souto Vidal, de 16 anos, foi uma das vítimas do acidente na BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná. Nas redes sociais, Angel postava o dia a dia como atleta de remo e a preparação para as competições. A última publicação da jovem mostrava ela feliz comemorando a vitória do time.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Vitória do Coxa e resultados do fim de semana são destaques no Bate Pronto

• Jovem morta em acidente na BR-376 recebe homenagens: “Te amo princesa”

• “Dor que não tem explicação”, diz tia de atleta de remo morto em acidente



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.