Tragédia na BR-376: Nove vidas perdidas em acidente devastador

Corpo de Bombeiros confirma nove mortos em acidente na BR-376

O Corpo de Bombeiros confirmou na manhã desta segunda-feira (21) nove mortos no acidente na BR-376, envolvendo uma carreta e uma van. As vítimas que não resistiram eram ocupantes da van, que transportava uma equipe de remo. Os atletas participaram de uma competição em São Paulo e retornavam para Pelotas, no Rio Grande do Sul.

