Tragédia no Boqueirão: motorista de van perde a vida em acidente

Motorista de van morre após sofrer mal súbito e bater em poste no Boqueirão

Um motorista de uma van, de 58 anos, morreu após sofrer um mal súbito enquanto dirigia na manhã desta quinta-feira (5), no bairro Boqueirão, em Curitiba. Após perder o controle, o condutor do veículo atingiu um poste e teve o óbito constatado. A ocorrência foi registrada na Avenida Marechal Floriano Peixoto, ao lado do Terminal do Boqueirão.

