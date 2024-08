Tragédia no Combate a Incêndios: Trabalhador Morre Após Queimaduras Severas Trabalhador que teve 90% do corpo queimado em combate a incêndio, morre no hospital.Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC...

Ric|Do R7 23/08/2024 - 20h21 (Atualizado em 23/08/2024 - 20h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌