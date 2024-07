Tragédia no dia do aniversário: Mulher morre em acidente no Paraná Uma mulher morreu em um acidente no último domingo (7), em Goioerê, no noroeste do Paraná. O capotamento aconteceu no dia em que...

Ric|Do R7 08/07/2024 - 17h33 (Atualizado em 08/07/2024 - 17h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌