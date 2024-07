Tragédia no Paraná: Bebê de Seis Meses Perde a Vida para Coqueluche Um bebê de seis meses morreu vítima da infecção respiratória coqueluche, em Londrina, no Norte do Paraná....

Ric|Do R7 25/07/2024 - 17h33 (Atualizado em 25/07/2024 - 17h33 ) ‌



