Tragédia no Paraná: Jovem perde a vida em acidente inusitado A morte de Nathan Marcílio Inácio comoveu moradores de Arapongas, no norte do Paraná. O jovem sofreu um acidente...

Ric|Do R7 19/08/2024 - 16h26 (Atualizado em 19/08/2024 - 16h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌