Tragédia no remo: jovem atleta perde a vida em acidente na BR-376 Foi identificada, nesta segunda-feira (21), a primeira vítima do acidente que matou nove pessoas na BR-376, em Guaratuba, no Paraná...

Atleta de remo morto em acidente na BR-376 era aluno do Instituto Federal

Foi identificada, nesta segunda-feira (21), a primeira vítima do acidente que matou nove pessoas na BR-376, em Guaratuba, no Paraná. Trata-se do jovem Henry Fontoura Guimarães, de 17 anos, morador de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Nas redes sociais, ele postava o dia a dia como atleta de remo e a preparação para as competições.

