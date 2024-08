Varini Fala Sobre Decisões Táticas Após Derrota do Athletico O técnico do Athletico, Martín Varini, tentou explicar as substituições durante a derrota por 2 a 1 para...

Ric|Do R7 18/08/2024 - 21h26 (Atualizado em 18/08/2024 - 21h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌