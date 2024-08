Violência em Ação: Mulher Sofre Agressões Durante Ocorrência Policial no Paraná Uma mulher foi agredida com tapas e chutes durante uma ocorrência policial de pertubação de sossego no município... Ric|Do R7 25/08/2024 - 16h31 (Atualizado em 25/08/2024 - 16h31 ) ‌



Mulher é agredida com tapas e chutes durante ocorrência no Paraná; vídeo

Uma mulher foi agredida com tapas e chutes durante uma ocorrência policial de pertubação de sossego no município de Itambaracá, na região norte do Paraná, no último sábado (24). Imagens gravadas por uma testemunha mostram o momento em que a vítima é atingida pelos golpes de um dos policiais.

