Violência escolar: aluna agredida em Curitiba Aluna com problema de saúde é agredida por colega, diante do colégio, em Curitiba Aluna com problema de saúde é […] O post Aluna com...

Ric|Do R7 31/08/2024 - 15h21 (Atualizado em 31/08/2024 - 15h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌