Violência marca celebração do Dia das Crianças em Curitiba Dois homens foram mortos a tiros durante uma celebração do Dia das Crianças na Vila Torres, em Curitiba, no último sábado (12). O post...

Ric|Do R7 14/10/2024 - 21h08 (Atualizado em 14/10/2024 - 21h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share