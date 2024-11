Violência política: homens são denunciados por matar bode em provocação Dois homens mataram um bode para provocar adversários políticos um dia depois as eleições municipais. De acordo com o Ministério […]... Ric|Do R7 14/10/2024 - 15h28 (Atualizado em 14/10/2024 - 15h28 ) twitter

Homens matam bode para provocar adversários políticos e são denunciados pelo MPPR

Dois homens mataram um bode para provocar adversários políticos um dia depois as eleições municipais. De acordo com o Ministério Público do Paraná (MPPR), o crime foi registrado em Anahy, no Oeste do Estado. Imagens da violência contra o animal circulam nas redes sociais (assista abaixo). Conforme com o MPPR, os homens foram denunciados por abuso e maus-tratos.

