Nunes e Boulos estão tecnicamente empatados em São Paulo, revela Paraná Pesquisas

Nunes e Boulos estão tecnicamente empatados (Wilson Dias/Agência Brasil e R7 — Arquivo)

A corrida eleitoral deste ano em São Paulo tem empate técnico entre o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), de acordo com levantamento do Paraná Pesquisas. Eles têm 27,3% e 25,7% no cenário em que o apresentador de televisão José Luiz Datena (PSDB) é listado e fica em terceiro, com 15,3%.

Sem Datena, Nunes (35,2%) e Boulos (29,8%) também empatam tecnicamente próximos ao limite da margem de erro, e a deputada federal Tabata Amaral (PSB) (10,6%) aparece como terceira colocada.

Segundo turno

No segundo turno, Nunes (46,8%) fica à frente de Boulos (37,6%). Em disputa com Tabata (30,8%), o atual prefeito (49,6%) também venceria.

No cenário sem Nunes, Boulos (43,6%) ganharia a disputa contra Tabata (33,9%).

Veja os resultados:

Pesquisa — Prefeitura de São Paulo (Luce Costa/Arte R7 — 2.5.2024)

Sobre a pesquisa

A pesquisa, realizada pelo instituto Paraná Pesquisas por encomenda da RECORD, ouviu 1.200 eleitores do município de São Paulo entre 26 de abril e 1º de maio de 2024. A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número SP-05530/2024.