Cardeal fecha o caixão do papa Aconteceu nesta sexta-feira, 25, a cerimônia de fechamento do caixão do Papa Francisco. Kevin Farrell, cardeal camerlengo, presidiu...

Revista Oeste|Do R7 25/04/2025 - 19h00 (Atualizado em 25/04/2025 - 19h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share