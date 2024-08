Deputado do PL é Multado por Ofensas ao Governador do Pará O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB). Ele foi chamado de 'bandido' por parlamentar do PL | Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil...

Revista Oeste|Do R7 07/08/2024 - 15h26 (Atualizado em 07/08/2024 - 15h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌