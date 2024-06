Escândalo: Diretor-geral da PF vai ao 'Gilmarpalooza' com despesas pagas pela FGV Investigação da Fundação Getulio Vargas, no entanto, foi suspensa por Gilmar MendesLeia a matéria completa no nosso parceiro Política...

Revista Oeste|Do R7 28/06/2024 - 07h53 (Atualizado em 28/06/2024 - 07h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share