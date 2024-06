Governo em crise: Presidente da Frente Parlamentar do Livre Mercado critica falta de rumo do Executivo Presidente da Frente Parlamentar do Livre Mercado afirma que o Executivo está ‘totalmente sem rumo e desamparado’ em decorrência...

Revista Oeste|Do R7 12/06/2024 - 07h53 (Atualizado em 12/06/2024 - 07h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share