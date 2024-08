Pancadaria marca convenção do MDB em Belém A convenção do MDB que confirmou, na noite do último sábado, 3, a candidatura do deputado estadual Igor Normando à prefeitura de...

Revista Oeste|Do R7 04/08/2024 - 10h16 (Atualizado em 04/08/2024 - 10h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌