Perspectivas do Eleitor Paulistano para 2024: O Que Esperar? Com 9 milhões de eleitores, a capital paulistana concentra 27% dos votantes do Estado de São Paulo. Neste ano, a cidade possui dez...

Revista Oeste|Do R7 27/08/2024 - 07h40 (Atualizado em 27/08/2024 - 07h40 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌