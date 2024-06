PF investiga manipulação de jogo de futebol da Série D do Campeonato Brasileiro Corporação apura partida entre Inter de Limeira e Patrocinense, terminou com vitória de três a zero, que ocorreu em junhoLeia a matéria...

Revista Oeste|Do R7 26/06/2024 - 21h33 (Atualizado em 26/06/2024 - 21h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share