Vaticano divulga imagens do corpo de Papa Francisco; veja Na manhã desta terça-feira, 22, o Vaticano tornou públicas as primeiras imagens do corpo de Papa Francisco em seu caixão. Ele repousa... Revista Oeste|Do R7 22/04/2025 - 16h48 (Atualizado em 22/04/2025 - 16h48 )

Na manhã desta terça-feira, 22, o Vaticano tornou públicas as primeiras imagens do corpo de Papa Francisco em seu caixão. Ele repousa na capela da Casa Santa Marta. As fotos revelam o caixão de madeira, as vestes litúrgicas vermelhas e a mitra episcopal do pontífice. Em um dos registros, o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, aparece em oração diante do corpo. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Política e fique por dentro de todos os detalhes sobre este momento histórico. Leia Mais em Revista Oeste - Política: Papa Francisco: seu pontificado em números

