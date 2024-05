Em Nova York, Marcos Pereira diz que regulamentação das redes sociais é prioridade do Congresso

Alto contraste

Pereira falou sobre 'a nova visão do Brasil' (Agência Câmara — Arquivo)

O primeiro-vice-presidente da Câmara e presidente do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira (SP), disse nesta terça-feira (14) que alguns a regulamentação da inteligência artificial e das plataformas digitais está entre as prioridades do Congresso Nacional. Ele participou do Lide Investment Forum, em Nova York, nos Estados Unidos,

O parlamentar afirmou que o Congresso Nacional vem trabalhando em “importantes reformas” nos últimos anos, e citou como exemplos a trabalhista, a do ensino médio, a da Previdência Social e a tributária. “Vejo o cenário brasileiro atual com grande entusiasmo”, disse.

Pereira participou do painel “A nova visão do Brasil”, com Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado e do Congresso Nacional (que falou remotamente); Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), senador e presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado; Ciro Nogueira (PP-PI), senador e ex-ministro da Casa Civil; Tereza Cristina (PP-MS), senadora e ex-ministra da Agricultura e Pecuária; Elmar Nascimento (União Brasil-BA), deputado federal; Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), deputado federal; Dani Cunha (União Brasil-RJ), deputada federal; e Dyogo Oliveira, presidente da CNSeg (Confederação Nacional das Seguradoras).

Na exposição, o deputado listou ainda reformas infraconstitucionais, como a Lei da Informática, o Marco Legal das Startups e o Marco Legal do Saneamento Básico, aprovadas recentemente.

“Nós do Republicanos [...] defendemos uma economia liberal e desburocratizada. Trabalhamos pelas reformas estruturantes e por uma economia nacional forte”, afirmou o deputado. “Trabalhamos por um ambiente de negócios vigoroso e inovador. Trabalhamos pelo protagonismo do Brasil com previsibilidade, segurança jurídica e competitividade”, finalizou.

O fórum

O Lide, promotor do evento, foi fundado em 2003 pelo ex-governador de São Paulo João Doria. Atualmente, é comandado pelo filho dele, João Doria Neto, e por Luiz Fernando Furlan, que foi ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior no primeiro e no segundo governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).