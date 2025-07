10 alimentos que para potencializar a desintoxicação do fígado Veja como incluir na alimentação ingredientes que favorecem o funcionamento deste órgão Portal EdiCase|Do R7 31/07/2025 - 17h18 (Atualizado em 31/07/2025 - 17h18 ) twitter

O fígado é um órgão muito importante para o corpo humano, atuando na metabolização de nutrientes, na desintoxicação do organismo e na produção de substâncias essenciais para a saúde. Mas a má alimentação ou exposição a toxinas pode gerar danos ao órgão, como explica o cardiologista Dr. Roberto Yano.

“Existem alguns hábitos que podem afetar bastante a função do fígado. A má alimentação, com ingestão excessiva de gorduras, açúcares e alimentos processados, aliada à exposição a toxinas como álcool, drogas ou produtos químicos, pode ocasionar danos ao órgão, afetando o metabolismo e a filtragem de toxinas, podendo gerar, por exemplo, uma hepatite”, afirma.

Segundo o Dr. Roberto Yano, quando se trata de “limpar o fígado”, na verdade, o que ocorre é um processo de desintoxicação. “O fígado realiza a desintoxicação de forma natural, mas é possível estimular esse processo para torná-lo mais eficaz, pois, por exemplo, quando a intoxicação do órgão ocorre de forma recorrente são necessários mais cuidados para realizar esse processo. No entanto, esse não deve ser um cuidado apenas ocasional, mas recorrente”, destaca.

A seguir, confira alguns alimentos que ajudam a potencializar o processo de desintoxicação do fígado!

1. Vegetais crucíferos

Vegetais como brócolis, rabanete, couve-flor e nabo possuem compostos fitoquímicos que têm propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. “Eles ajudam a ativar as enzimas do fígado e com seus nutrientes gerais, como vitaminas, minerais e fibras, contribuem com a eliminação de toxinas”, afirma o Dr. Roberto Yano.

2. Beterraba

Além de saborosa, a beterraba é essencial para a saúde por fortalecer o sistema imunológico. “Ela é rica em antioxidantes como os flavonoides, que contribuem para neutralizar os radicais livres. Além disso, ela possui betaína, um composto que auxilia no processo de desintoxicação hepática“, destaca o médico.

3. Alho

O alho, além de ser um tempero saboroso, é amplamente empregado em chás, destacando-se por suas propriedades benéficas para a saúde. “Esse é um excelente antioxidante e anti-inflamatório natural, também é associado à desintoxicação devido a compostos, como a alicina, que contribui para estimular enzimas hepáticas que auxiliam no processo de ‘limpeza do fígado'”, diz o cardiologista.

4. Gengibre

O Dr. Roberto Yano conta que o gengibre é um superalimento que também possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, pois estimula a circulação sanguínea, ajuda no sistema digestivo e possui compostos que podem proteger o fígado e auxiliar no processo de desintoxicação.

5. Limão

O limão é uma das frutas mais amadas e utilizadas na cozinha, seja para temperar alimentos ou fazer a famosa limonada geladinha. “É conhecido por seus benefícios desintoxicantes pela sua alta concentração de vitamina C e antioxidantes, que ajudam a neutralizar radicais livres, melhorando a saúde das células, além de estimular a produção de enzimas do fígado”, explica o Dr. Roberto Yano.

6. Nozes

As nozes são fonte de ômega-3, que possui propriedades anti-inflamatórias, além de conter aminoácidos importantes, como a arginina — responsável por auxiliar na remoção da amônia do organismo, uma substância tóxica que pode sobrecarregar o fígado. Os antioxidantes presentes nessa oleaginosa também ajudam a proteger as células hepáticas contra o estresse oxidativo.

7. Couve

A couve é uma ótima opção para ajudar a promover a desintoxicação do fígado. “Rica em nutrientes como glucosinolatos, essa verdura estimula as enzimas hepáticas, contribuindo para a eliminação de substâncias tóxicas do corpo. Além disso, a couve é uma excelente fonte de clorofila, um pigmento vegetal que pode auxiliar na desintoxicação e na purificação […]”, explica o especialista.

8. Azeite de oliva

O azeite de oliva extravirgem estimula a produção e o fluxo da bile, facilitando a digestão de gorduras — função diretamente ligada ao fígado. Além disso, contém compostos antioxidantes e anti-inflamatórios que ajudam a proteger as células hepáticas contra danos causados por radicais livres e inflamações. Mas atenção: esse óleo deve ser consumido com moderação, pois é calórico e, em excesso, pode contribuir para o ganho de peso e sobrecarregar o fígado.

9. Abacate

O abacate é outro alimento que ajuda a desintoxicar o fígado. “Sua riqueza em antioxidantes, como a glutationa, contribui para a proteção das células hepáticas contra danos oxidativos. Além disso, a fruta é uma fonte significativa de ácidos graxos monoinsaturados, que têm sido associados a efeitos benéficos na função hepática”, afirma o Dr. Roberto Yano.

Além disso, os nutrientes do abacate também favorecem a saúde do órgão. “Os nutrientes, como a vitamina E, também desempenham um papel crucial na promoção da saúde do fígado. Esta vitamina é conhecida por suas propriedades antioxidantes, auxiliando na neutralização de radicais livres que podem prejudicar as células”, destaca o médico.

10. Tomate

O tomate, assim como o abacate, é uma fruta rica em glutationa, que reduz inflamações e melhora a função hepática. O alimento também contém vitaminas A, C e E, que auxiliam na proteção das células do fígado contra danos oxidativos. Por ser composto majoritariamente por água e ter ação diurética leve, ainda contribui para a eliminação de toxinas do organismo.

Por Tayanne Silva e Redação EdiCase