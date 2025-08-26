10 dicas para equilibrar o uso do celular durante os estudos Veja como usar o aparelho como aliado para melhorar o seu aprendizado Portal EdiCase|Do R7 26/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 26/08/2025 - 11h39 ) twitter

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 acontecerá nos dias 9 e 16 de novembro, reunindo mais de 4,8 milhões de estudantes. Mais do que vontade de vencer, alcançar um bom desempenho exige preparo, organização e uma rotina bem estruturada. Além disso, é importante tomar cuidado com o uso do celular, que pode atrapalhar os estudos.

Para a psicóloga Raquel Correa da Silva, coordenadora acadêmica da Faculdade Anhanguera de Rio Grande, a imersão excessiva em telas, sobretudo em celular, pode trazer sérios riscos à saúde mental e prejudicar o bom aproveitamento na preparação para o Enem. Segundo ela, o uso de forma exagerada e inconsciente pode contribuir para os altos níveis de ansiedade, depressão, entre outras patologias, além de atrapalhar a eficácia do aprendizado.

“Cada vez que uma notificação aparece, o cérebro é estimulado a desviar a atenção, o que pode quebrar o ritmo de concentração necessário para estudar de maneira eficaz. Mesmo checar o celular por alguns segundos pode interromper o fluxo de pensamento”, alerta.

Por isso, é essencial equilibrar o uso do celular e manter um desempenho eficiente nos estudos. “O aprendizado de qualidade exige períodos prolongados de concentração, e o uso frequente do celular pode impedir que o estudante alcance o nível de foco necessário para assimilar e reter o conteúdo. Além disso, o uso excessivo do celular, especialmente antes de dormir, pode prejudicar o sono, o que afeta diretamente a capacidade de aprender e a disposição no dia seguinte”, explica a psicóloga.

Abaixo, Raquel Correa da Silva lista algumas dicas para o uso do celular não atrapalhar os estudos e a preparação para o Enem. Confira!

1. Defina horários específicos para o uso

Crie uma rotina de estudos em blocos, com horários dedicados para focar no conteúdo e intervalos definidos para verificar o celular.

2. Desative notificações, desligue ou silencie o celular

Notificações constantes de redes sociais, mensagens ou aplicativos podem ser grandes distrações. Colocar o celular no modo “não perturbe” ou no modo avião durante o estudo pode ajudar a evitar essas interrupções.

3. Evite usar o celular logo antes de dormir

O uso do celular pode interferir na qualidade do sono, afetando a capacidade de se concentrar e reter informações. Tente criar uma rotina de desligamento do celular pelo menos 30 minutos a 1 hora antes de dormir.

4. Use o celular a seu favor

Baixe aplicativos educativos, como organizadores de tarefas, planejadores de estudos ou aqueles que auxiliam no aprendizado. Utilize aplicativos de agenda, como o Google Calendar ou Trello, para organizar os horários de estudo e as datas das provas. Isso ajuda a manter uma rotina e não se perder em distrações no celular.

5. Mantenha o celular longe da área de estudo

Estude em um local tranquilo, sem distrações. Se possível, deixe o celular em outra sala ou fora de alcance, para evitar a tentação de usá-lo enquanto está estudando.

6. Use o celular como recompensa

Após concluir uma sessão de estudo ou atingir uma meta, você pode usar o celular como forma de recompensa. Isso cria uma relação positiva entre esforço e lazer, mantendo o equilíbrio entre o foco nos estudos e os momentos de lazer.

7. Não estude com o celular aberto em redes sociais

Tentar estudar e, ao mesmo tempo, olhar as redes sociais ou assistir a vídeos prejudica a absorção de conteúdo. A multitarefa faz com que o cérebro perca eficiência e concentração.

8. Pratique o autocontrole

Se sentir ansiedade por ficar longe do celular, comece reduzindo gradualmente o tempo de uso e pratique a concentração em uma única tarefa. Técnicas de mindfulness podem ajudar a aumentar o foco no presente e reduzir a dependência do celular.

9. Use o celular de forma produtiva

Se precisar usar o celular, opte por ver vídeos ou conteúdos relacionados ao que você está estudando, como videoaulas, podcasts ou tutoriais que complementem seu aprendizado.

10. Acompanhe seu uso diário

Muitos celulares possuem recursos de monitoramento de tempo de tela que mostram quanto você passa em cada aplicativo. Use isso para ajustar seu comportamento e reduzir o tempo em aplicativos que não estão contribuindo para o seu estudo.

Por Deiwerson Damasceno