17 projetos para o Dia do Voluntariado
Confira iniciativas para ajudar quem precisa em prol de um mundo sem fome e de paz
Em 28 de agosto comemora-se o Dia Nacional do Voluntariado, que foi criado para valorizar quem doa tempo, trabalho e habilidades em favor do bem comum. A Fraternidade sem Fronteiras (FSF), organização humanitária com sede em Campo Grande (MS) e atuação internacional, mantém vários projetos centrais no Brasil e na África, além de uma rede de iniciativas permanentes que mobilizam milhares de pessoas em diferentes áreas.
“É nítida a força de cada um nesse movimento e todos são importantes porque não existe ação pequena no bem. Como o nome diz, ‘voluntário’ é algo espontâneo e de coração”, define a gerente de voluntariado da FSF, Priscila Alexandre.
Os projetos representam a essência do trabalho humanitário da organização. Cada iniciativa nasce de uma necessidade concreta e se sustenta pela dedicação dos voluntários, que encontram a sua forma única de transformar vidas. “Há muitas áreas, meios de se doar e de participar. Cada pessoa encontra o seu lugar, o seu cantinho, onde o coração vai falar mais alto e ela vai conseguir fluir no caminho do bem”, comenta.
Abaixo, confira algumas iniciativas promovidas pela FSF em prol de um mundo sem fome e de paz:
Impacto do voluntariado
Para Priscila Alexandre, o voluntariado vai muito além de ajudar quem precisa. “O voluntariado precisa de boa vontade e do se colocar à disposição do outro. É um movimento transformador, porque a gente fala em amor, fala em doação, fala em caridade, mas o processo que fica dentro de todos esses sentimentos é você se tornar um ser humano melhor”, afirma.
Rede de solidariedade
A força do voluntariado da FSF se estende por todos os estados brasileiros e já alcança outros sete países, como Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Itália, Reino Unido, França e Suíça. Médicos, psicólogos, professores, arquitetos, artistas, cozinheiros, costureiras e muitos outros profissionais unem seus talentos em prol de quem mais precisa.
“Nossos requisitos são ter amor no coração e desejo de ajudar o próximo exercendo a fraternidade”, finaliza o coordenador do polo do Fraternidade na Rua em Belo Horizonte, Rodrigo Ferreira.
Como fazer para ser voluntário
Para conhecer as ações já realizadas pelos voluntários da FSF, acesse o Portal do Voluntário. No mesmo espaço é possível se cadastrar para ser um voluntário.
Por Giovana Oliveira
