3 cuidados com a pele durante a perimenopausa Veja como alguns hábitos ajudam a reduzir os efeitos do envelhecimento e a recuperar a vitalidade Portal EdiCase|Do R7 03/09/2025 - 16h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 16h58 )

A perimenopausa é a fase de transição que antecede a menopausa

A perimenopausa é a fase de transição que antecede a menopausa e pode trazer mudanças significativas no corpo da mulher. Entre essas transformações, a pele costuma ser uma das mais afetadas, já que as variações hormonais podem influenciar diretamente sua textura, firmeza e luminosidade. Esse período pode marcar o início de alterações sutis, mas perceptíveis, que refletem tanto no bem-estar quanto na autoestima feminina.

“Durante a perimenopausa, a pele tende a ficar mais seca, menos elástica e mais propensa a manchas e linhas de expressão. Esses sinais nem sempre aparecem de imediato, mas se desenvolvem de forma gradual, tornando a pele mais sensível com o passar do tempo”, explica a professora Cassia Xavier Santos, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Saúde da Mulher e Estética Avançada e coordenadora do Curso de Fisioterapia da Faculdade Santa Marcelina.

O estrogênio é o hormônio-chave para a produção de colágeno e a manutenção da hidratação natural da pele. Com sua redução, ocorre perda de colágeno e elastina, proteínas essenciais para a sustentação e elasticidade, além da diminuição da capacidade de retenção de água, acentuando rugas e flacidez.

A seguir, a professora explica como cuidar da pele na perimenopausa. Confira!

1. Cuidados essenciais com a pele na perimenopausa

Para amenizar os efeitos da perimenopausa, Cassia Xavier Santos recomenda uma rotina que inclua hidratação profunda, proteção solar e estímulo à produção de colágeno. Entre as principais medidas, estão a limpeza suave e o uso de hidratantes adequados ao tipo de pele.

2. Escolha os produtos e tratamentos corretos

Além do uso diário do protetor solar, o ideal é usar produtos com ácido hialurônico, vitamina C, retinol e peptídeos, como também realizar tratamentos como radiofrequência, microagulhamento e laser. “Uma dica importante é manter a hidratação não só com cremes, mas também pela ingestão de água. Pequenos hábitos diários fazem uma enorme diferença na saúde da pele”, reforça Cassia Xavier Santos.

3. Tratamentos que fazem a diferença

Opções como hidratações faciais profundas, peelings leves, bioestimuladores de colágeno, luz pulsada, laser fracionado e drenagem linfática podem ajudar a recuperar viço, firmeza e luminosidade da pele. É fundamental que esses procedimentos sejam realizados por profissionais capacitados, capazes de indicar as melhores alternativas para cada caso.

Autocuidado e autoestima na perimenopausa

Mais do que estética, o cuidado com a pele durante a perimenopausa é também uma ferramenta de fortalecimento emocional. “O autocuidado é uma forma de reconexão com o próprio corpo. Quando a mulher se dedica a si mesma, melhora a autoestima, a autoconfiança e o bem-estar. Sentir-se bem ao se olhar no espelho reflete positivamente na energia, na disposição e nas relações”, destaca a especialista.

A perimenopausa é um momento de transição natural e inevitável, mas que pode ser vivido com mais leveza, saúde e beleza quando acompanhada de informação, cuidados e atenção às necessidades do corpo e da mente.

Por Nágila Pires