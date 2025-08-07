3 passos indispensáveis na rotina de cuidados com a pele negra Com uma rotina simples, é possível manter o viço e prevenir alguns problemas Portal EdiCase|Do R7 07/08/2025 - 17h19 (Atualizado em 07/08/2025 - 17h19 ) twitter

A pele negra possui características próprias que merecem atenção especial. Com maior concentração de melanina e colágeno, ela tende a ser mais firme e resistente aos sinais do tempo. No entanto, também pode ser mais suscetível a manchas e oleosidade, exigindo uma rotina de cuidados pensada para suas necessidades.

“Essas características naturais não dispensam cuidados específicos. Pelo contrário: conhecer a pele e saber como tratá-la é fundamental para mantê-la bonita e saudável“, destaca Ana Carolina Ruiz, professora do curso de Estética e Cosmética da Faculdade Santa Marcelina.

A seguir, a profissional lista três passos indispensáveis na rotina de cuidados com a pele negra. Confira!

1. Limpeza equilibrada

‌



A pele negra costuma ter glândulas sebáceas mais ativas, o que favorece o surgimento de cravos, espinhas e oleosidade excessiva. Por isso, a higienização diária é fundamental — mas com moderação. Escolha sabonetes adequados ao seu tipo de pele e evite lavar o rosto em excesso, pois isso pode provocar o chamado “efeito rebote”, aumentando ainda mais a produção de óleo.

2. O tônico é um grande aliado

‌



Muitas vezes ignorado, o tônico facial é essencial para a pele negra. Ele ajuda a equilibrar o pH, controlar a oleosidade, reduzir a sensibilidade e melhorar a hidratação. Inserir esse produto na rotina faz toda a diferença na saúde da pele.

3. Atenção com a proteção solar

‌



Ainda que mais resistente ao sol, a pele negra também precisa de proteção contra os raios UV. O uso diário do protetor solar — com reaplicação ao longo do dia — é indispensável. À noite, o ideal é higienizar o rosto com sabonete específico, aplicar o tônico e finalizar com um hidratante que atenda às necessidades da sua pele.

Mais do que uma questão estética, cuidar da pele é um ato de saúde e autoestima. Para a pele negra, entender suas particularidades é o primeiro passo para valorizar sua beleza natural e prevenir problemas como manchas, ressecamento ou acne. Com uma rotina simples, consistente e adequada, é possível manter a pele sempre viçosa, protegida e equilibrada em todas as fases da vida.

Por Nágila Pires