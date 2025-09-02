3 receitas de vitaminas nutritivas para o lanche da tarde Veja como preparar bebidas deliciosas para deixar a alimentação mais equilibrada Portal EdiCase|Do R7 02/09/2025 - 15h19 (Atualizado em 02/09/2025 - 15h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

3 receitas de vitaminas nutritivas para o lanche da tarde Portal EdiCase

As vitaminas são excelentes opções para enriquecer os lanches da tarde, já que combinam diferentes frutas ricas em vitaminas, minerais e fibras essenciais para o bom funcionamento do organismo. Além de serem práticas e saborosas, ajudam a aumentar a ingestão de nutrientes importantes.

A seguir, confira 3 receitas de vitaminas nutritivas para o lanche da tarde!

Vitamina de coco, banana e aveia

Ingredientes

‌



1 banana madura

200 ml de leite de coco

2 colheres de sopa de coco seco ralado sem açúcar

1 colher de sopa de aveia em flocos

1 colher de chá de mel

5 pedras de gelo

Modo de preparo

‌



Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de manga e maracujá

‌



Ingredientes

1 manga madura picada

1 polpa de maracujá

200 ml de leite desnatado gelado

1 colher sopa de mel

1 colher de sopa de linhaça

5 pedras de gelo

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de ameixa, maçã e morango

Ingredientes

5 morangos

1 maçã sem sementes e cortada em pedaços

3 ameixas secas sem caroço

200 ml de leite desnatado gelado

1 colher de sopa de aveia em flocos

1 colher de chá de mel

4 pedras de gelo

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.