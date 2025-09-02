3 receitas de vitaminas nutritivas para o lanche da tarde
Veja como preparar bebidas deliciosas para deixar a alimentação mais equilibrada
As vitaminas são excelentes opções para enriquecer os lanches da tarde, já que combinam diferentes frutas ricas em vitaminas, minerais e fibras essenciais para o bom funcionamento do organismo. Além de serem práticas e saborosas, ajudam a aumentar a ingestão de nutrientes importantes.
A seguir, confira 3 receitas de vitaminas nutritivas para o lanche da tarde!
Vitamina de coco, banana e aveia
Ingredientes
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.
Vitamina de manga e maracujá
Ingredientes
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.
Vitamina de ameixa, maçã e morango
Ingredientes
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.
