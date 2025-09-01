3 receitas práticas de bife à rolê para o jantar
Aprenda a preparar pratos que nem praticidade e sabor
O bife à rolê faz parte da culinária brasileira. Sua carne macia, recheada e cozida em molho encorpado, traz uma experiência que mistura conforto e sabor. É a escolha certa para quem busca praticidade sem abrir mão de uma refeição gostosa.
Do recheio tradicional às versões mais criativas, há sempre uma maneira de reinventar esse preparo mantendo sua identidade. Simples de fazer e cheio de possibilidades, ele pode ser presença constante no cardápio de quem aprecia boa comida caseira.
Veja 3 receitas práticas de bife à rolê para o jantar!
Bife à rolê ao molho de tomate
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os bifes com sal e pimenta-do-reino. Sobre cada bife, coloque 1 tira de bacon, 1 pedaço de linguiça, 1 palito de cenoura e 1 tira de pimentão. Enrole firmemente formando pequenos rolinhos e prenda com palitos ou barbante.
Em uma panela grande, aqueça o óleo em fogo médio e sele os bifes enrolados até dourarem por igual. Acrescente a cebola, o alho e o bacon picado e refogue até ficarem levemente dourados. Adicione o molho de tomate e a água quente, misture bem e abaixe o fogo. Tampe a panela e cozinhe por cerca de 35 minutos em fogo médio, até a carne ficar macia e o molho, encorpado. Retire os palitos, finalize com salsinha picada e sirva.
Bife à rolê ao molho de vinho
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os bifes com sal e pimenta-do-reino. Depois, passe uma fina camada de mostarda sobre cada bife. Recheie com 1 fatia de bacon, 1 tira de pepino em conserva, 1 tira de cenoura e algumas tiras de cebola. Enrole bem apertado e prenda com palitos de dente ou barbante culinário.
Aqueça o óleo em fogo médio em uma panela larga e sele os rolinhos de carne até ficarem dourados. Acrescente o vinho e deixe evaporar o álcool por 2 minutos. Junte o caldo de carne, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por cerca de 40 minutos, até a carne ficar macia. Retire os rolinhos, dissolva a farinha em um pouco de caldo e misture ao molho para engrossar. Volte os bifes à panela, regue com o molho e sirva com a salsinha.
Bife à rolê com ovo, cenoura e linguiça
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os bifes com sal e pimenta-do-reino. Sobre cada um, coloque um pedaço de linguiça, um palito de cenoura e uma tira de ovo cozido. Enrole bem firme e prenda com palitos ou barbante.
Em uma panela de fundo grosso, aqueça o óleo e sele os bifes em fogo médio até ficarem bem dourados por fora. Acrescente a cebola e o alho, refogue até ficarem levemente dourados. Adicione o extrato de tomate, misture bem e junte o caldo de carne e a folha de louro. Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por cerca de 40 minutos, até a carne ficar macia e o molho encorpado. Retire os palitos, finalize com salsinha picada e sirva.
