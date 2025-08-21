3 receitas práticas e nutritivas com pequi
Aprenda a preparar pratos saborosos com esse fruto típico do Cerrado
Originário do Cerrado brasileiro, o pequi chama atenção pela cor intensa e pelo aroma característico, capazes de despertar memórias afetivas e de reforçar a identidade cultural de diversas regiões do Brasil. Além de ser fonte de energia e nutrientes importantes, esse fruto singular transforma refeições simples em verdadeiras experiências gastronômicas. Incorporá-lo ao cardápio cotidiano representa não apenas uma escolha saudável, mas também um gesto de valorização da biodiversidade nacional e da riqueza culinária brasileira.
A seguir, aprenda a preparar 3 receitas práticas e nutritivas com pequi!
Arroz com pequi
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e coloque os pequis inteiros. Refogue por alguns minutos para liberar o aroma, mexendo com cuidado. Acrescente a cebola e o alho, refogando até dourarem. Junte o arroz, a cúrcuma em pó e misture bem para envolver nos temperos. Acrescente a água quente, ajuste o sal e cozinhe em fogo médio até o arroz ficar macio e a água secar. Deixe descansar por 5 minutos com a panela tampada. Polvilhe cheiro-verde e cebolinha. Sirva em seguida.
Frango ao molho de pequi
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os pedaços de frango com sal, pimenta-do-reino e a cúrcuma. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure o frango de todos os lados. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o tomate e mexa até formar um molho. Adicione o frango novamente na panela junto com os pequis. Coloque água suficiente para cobrir os ingredientes e deixe cozinhar em fogo médio até o frango ficar macio e o caldo engrossar levemente. Corrija o sal e deixe o molho encorpar. Finalize com cheiro-verde picado e sirva em seguida.
Ensopado de legumes com pequi
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue os pequis inteiros por alguns minutos para liberar o aroma. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourarem levemente. Coloque o tomate e o pimentão, mexendo até desmancharem. Acrescente a cenoura, a batata-doce, o chuchu e a abobrinha. Misture bem. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cúrcuma. Cubra os legumes com o caldo de legumes quente e cozinhe em fogo médio até todos os ingredientes ficarem macios e o caldo encorpar. Ajuste o sal e finalize com cheiro-verde picado por cima.
