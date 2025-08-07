4 características do cachorro da raça pastor holandês Inteligente, protetor e cheio de energia, ele é um cão versátil que conquista tanto em atividades de trabalho quanto no convívio familiar... Portal EdiCase|Do R7 07/08/2025 - 17h19 (Atualizado em 07/08/2025 - 17h19 ) twitter

4 características do cachorro da raça pastor holandês

Com raízes profundas na zona rural da Holanda, o pastor holandês foi desenvolvido para ser um cão de utilidade prática e multifuncional. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), sua principal tarefa era o pastoreio de rebanhos, função que desempenhava com dedicação exemplar. Esse cachorro ajudava a manter os animais longe das plantações, conduzia o gado até os mercados e, nas fazendas, auxiliava em diferentes tarefas.

Com o tempo, graças à sua inteligência e adaptabilidade, o pastor holandês também passou a atuar como cão policial, de busca, guia para pessoas com deficiência visual e companheiro fiel para famílias. Sua lealdade, capacidade de aprendizagem e disposição para o trabalho o transformaram em uma das raças mais completas dentro do grupo dos cães pastores.

A seguir, conheça as principais características do cachorro da raça pastor holandês!

1. Aparência física

O pastor holandês é um cão de porte médio com musculatura visivelmente desenvolvida. Conforme o padrão da CBKC, ele possui um corpo ligeiramente mais comprido do que alto, o que favorece um trote estável e eficiente — ideal para longas jornadas ao lado de rebanhos. A cabeça, em formato de cunha, transmite expressão inteligente e vigilante. Os olhos são escuros, de tamanho médio e ligeiramente oblíquos, enquanto as orelhas eretas demonstram atenção constante.

Um dos traços mais marcantes da raça é a pelagem tigrada, que pode ter como base tons dourados (do areia-claro ao castanho-avermelhado) ou prateados. O padrão da CBKC reconhece três tipos de pelo: curto, longo e duro. O pelo curto é denso com subpelo lanoso; o longo é reto e áspero ao toque, com subpelo espesso; e o pelo duro é áspero e desgrenhado, com barba, bigode e sobrancelhas visíveis.

2. Temperamento e personalidade

O pastor holandês combina uma impressionante capacidade de trabalho com um temperamento afetuoso e estável. Segundo a CBKC, é um cão muito leal ao tutor, alerta, vigilante, inteligente e sempre pronto para obedecer. Ele gosta de estar envolvido em tarefas e é capaz de executá-las de forma independente, o que demonstra sua autonomia e senso de responsabilidade.

Essas qualidades tornam a raça altamente versátil. Ela se adapta bem a funções como cão de guarda, policial, de busca e até de assistência. Porém, mesmo com toda essa disposição para o trabalho, o pastor holandês também é sociável e afetuoso quando recebe atenção e estímulo suficientes, sendo um excelente companheiro para famílias ativas.

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Por ser um cão cheio de energia, o pastor holandês precisa de uma alimentação balanceada que sustente sua musculatura e alto nível de atividade. A dieta deve ser rica em proteínas e nutrientes, com quantidades ajustadas conforme idade, porte, rotina de exercícios e tipo de pelagem. Sempre que possível, é indicado consultar um veterinário para montar um plano alimentar específico.

Do ponto de vista da saúde, a raça é considerada resistente, sem grande incidência de doenças genéticas. No entanto, como qualquer cachorro, requer acompanhamento veterinário periódico, vacinação em dia e vermifugação adequada.

4. Educação e socialização

Treinar um pastor holandês é, em geral, uma tarefa gratificante. Ele aprende com rapidez e responde bem a técnicas de adestramento baseadas em reforço positivo. Entretanto, sua natureza independente e vigilante exige um tutor experiente, que saiba impor regras claras e proporcionar desafios mentais e físicos constantes.

A socialização precoce, por sua vez, é fundamental para que o cão cresça equilibrado e receptivo a diferentes estímulos. Expor o filhote a outras pessoas, animais, sons e ambientes variados é essencial para que ele desenvolva uma convivência harmoniosa. Quando bem-educado, o pastor holandês se dá bem com crianças, outros cachorros e até com gatos, embora mantenha sua postura protetora quando sente que sua família está em risco.