4 características do gato da raça highlander Ele se destaca pelas orelhas enroladas, cauda curta e aparência selvagem, mas tem um temperamento doce e sociável Portal EdiCase|Do R7 07/08/2025 - 17h19 (Atualizado em 07/08/2025 - 17h19 )

Originária dos Estados Unidos, a raça highlander é relativamente recente e foi desenvolvida, em 2004, a partir de cruzamentos seletivos entre gatos domésticos e felinos com aparência exótica, como o jungle curl. O objetivo dos criadores era combinar um visual selvagem e incomum com uma personalidade sociável e tranquila. O resultado é um gato impressionante à primeira vista, mas afetuoso e carismático no convívio diário.

Segundo a TICA (The International Cat Association), o highlander foi oficialmente reconhecido como uma raça distinta e está disponível em duas variações: o highlander de pelo curto (HGS) e o highlander de pelo longo (HG). Ambos compartilham os mesmos traços físicos principais, como as orelhas curvadas para trás, cauda curta e corpo musculoso, características que contribuem para sua aparência marcante.

A seguir, confira algumas características do gato da raça highlander!

1. Aparência física

‌



De acordo com a TICA, o highlander é um gato de porte médio a grande, com estrutura robusta, corpo musculoso e visual atlético. Seu tronco tem forma retangular, com costas retas e quadris ligeiramente mais altos que os ombros. Os membros posteriores mais longos ajudam a compor essa silhueta forte e ágil, especialmente evidente nos machos, que tendem a ser maiores.

A cabeça do highlander tem formato de pera invertida, com boa largura no topo e um focinho forte e quadrado. Os olhos são grandes, ovais e ligeiramente inclinados. Um dos traços mais marcantes são as orelhas curvadas para trás, com base larga e pontas arredondadas. Essa curvatura é natural e flexível, mais evidente nos filhotes e que tende a se suavizar com o crescimento.

‌



Outro destaque é a cauda curta e espessa, que deve ter pelo menos cinco centímetros de comprimento em adultos. A TICA permite a presença de dobras, ganchos ou curvas na cauda, o que acrescenta ainda mais originalidade à aparência do highlander. A pelagem pode ser curta (densa e assentada) ou longa (com fios de até 6 cm), em uma ampla variedade de cores e padrões, especialmente os malhados, que realçam o aspecto selvagem da raça.

2. Temperamento e personalidade

‌



Apesar da aparência exótica, o highlander é um gato extremamente dócil, afetuoso e sociável. Segundo a TICA, o temperamento da raça deve ser “não desafiador”, ou seja, o animal pode demonstrar medo ou desconforto, mas nunca deve ter comportamento agressivo ou ameaçador.

Esse temperamento calmo é equilibrado com um espírito curioso e ativo. O highlander é brincalhão, adora explorar ambientes e interagir com pessoas. É uma raça que forma fortes laços com os tutores e gosta de estar por perto, acompanhando as atividades da casa. Também se adapta bem à convivência com outros gatos, cães e crianças, desde que devidamente socializado desde filhote.

3. Cuidado com a alimentação e a saúde

Como se trata de um gato ativo e musculoso, o highlander precisa de uma dieta balanceada, rica em proteínas e com nutrientes adequados para sustentar sua estrutura física e manter a energia. A quantidade deve ser ajustada conforme a idade, nível de atividade e peso — sempre com orientação de um veterinário.

A raça não apresenta predisposição genética a doenças específicas, mas a estrutura curta da cauda exige atenção. Embora ganchos e curvas na cauda sejam aceitos pela TICA, é fundamental observar se não há desconforto ou limitações de movimento. Além disso, exames veterinários regulares ajudam a garantir o bem-estar do animal, bem como prevenir questões de saúde comuns a todos os gatos, como doenças renais, obesidade e problemas dentários.

Gatos da variedade de pelo longo precisam de escovação frequente, ao menos duas vezes por semana, para evitar a formação de nós e acúmulo de sujeira. Já os de pelo curto demandam menos manutenção, mas também se beneficiam de escovações ocasionais.

4. Educação e socialização

O highlander é um gato inteligente e curioso, que aprende com facilidade e responde bem à socialização precoce. Desde filhote, é importante introduzi-lo a diferentes ambientes, pessoas e animais, sempre de forma gradual e positiva, para garantir que cresça seguro e confiante.

Por ser uma raça ativa, precisa de enriquecimento ambiental constante. Isso significa que o tutor deve oferecer atividades que estimulem seus sentidos e habilidades naturais, como jogos de caça simulada, brinquedos interativos e locais para subir e explorar. A raça também pode ser treinada com comandos simples, especialmente se for recompensada com petiscos e carinho.