4 cortes masculinos modernos para renovar a autoestima Descubra opções para se inspirar e inovar o visual Portal EdiCase|Do R7 07/08/2025 - 17h19

4 cortes masculinos modernos para renovar a autoestima

Cuidar do visual já faz parte da rotina de muitos homens. O que antes era visto como vaidade hoje é entendido como parte do autocuidado e da construção da imagem pessoal. A tendência é confirmada por um levantamento da Grand View Research, que aponta que o mercado global de beleza masculina, avaliado em US$ 30,8 bilhões em 2021, deve crescer a uma taxa média de 9,1% ao ano até 2030.

Comportamentos mudaram, e as barbearias acompanharam esse movimento. Tornaram-se ambientes nos quais o corte de cabelo vai além da estética e se conecta com identidade e bem-estar. Segundo Gusttavo Oliver, cabeleireiro especialista em visagismo e Keune Barber Educator, o corte de cabelo é uma poderosa forma de comunicação — ele revela traços de identidade, estilo de vida e até valores.

Pensando nisso, o profissional lista quatro cortes masculinos contemporâneos que prometem surpreender e renovar a autoestima. Confira!

1. Buzz cut

‌



A primeira sugestão do profissional é o buzz cut. Um corte bem curto, feito com máquina (entre as alturas 0 e 3), que pode ser uniforme ou ganhar um toque moderno com o uso do fade – corte degradê nas laterais da cabeça. Quando David Beckham apostou no estilo, ele transformou o mais curto dos cortes em algo descolado, contemporâneo e menos ameaçador para homens que tinham receio de ter os fios raspados.

Gusttavo Oliver costuma recomendar esse estilo para homens que estão passando pelo período da transição capilar ou lidam com questões como a calvície. “É perfeito para quem busca uma imagem mais autêntica e sem complicações. Esse visual transmite disciplina, desapego e coragem”, afirma.

‌



2. Flat top

Para os mais ousados, o flat top traz uma estética marcante e estruturada, com laterais raspadas e topo reto, formando uma espécie de plataforma. O corte tem uma forte referência na cultura dos anos 80, com uma pegada militar e cheia de estilo.

‌



Impossível não lembrar do clássico visual de Will Smith na série “Um Maluco no Pedaço”, que ajudou a eternizar o estilo como sinônimo de autenticidade e personalidade. “Este corte é ideal para fios crespos e grossos. Ele é o verdadeiro black power retrô, remetendo à originalidade e ao orgulho de se destacar com um visual fora do convencional”, explica o barbeiro.

2. Slicked back

O slicked back é a escolha certa para homens que optam por um visual descomplicado e jovial. Com o topo mais longo e laterais curtas, o grande charme do cabelo é a finalização para trás com um acabamento mais polido. Você pode utilizar gel ou finalizadores que ofereçam o efeito “molhado” ou cintilante. Indicado para fios lisos ou ondulados, esse corte comunica poder, confiança e liderança.

4. Nudred

O nudred, assim como o flat top, também reflete uma expressão cultural. Para fazê-lo, é necessária uma técnica que utiliza uma esponja capilar própria para criar pequenos twists – espécie de trança que entrelaça duas mechas do cabelo – ou dreads em cabelos crespos do tipo 4.

O resultado é um visual moderno, urbano e extremamente autêntico. Para o especialista, o nudred é mais do que um estilo: “ele representa liberdade e a valorização da própria identidade”, finaliza.

Por Raeesah Salomão