4 dicas para controlar o frizz do cabelo no inverno
Veja como alguns cuidados ajudam a manter a saúde dos fios nesta época do ano
No inverno, o frizz costuma dar as caras com mais frequência. Isso acontece porque o ar fica mais seco, os banhos quentes se tornam rotina e o uso de secador, chapinha e outros modeladores térmicos aumenta. Com isso, os fios ficam ressecados, arrepiados e difíceis de domar.
Com os cuidados certos, dá para manter o cabelo alinhado, hidratado e com brilho até nos dias mais gelados. Abaixo, Cristiano Viana, hairstylist do Jacques Janine Campo Belo, compartilha dicas simples para incluir na rotina e garantir fios mais comportados. Confira!
1. Hidratação é lei
No inverno, o cabelo perde mais água. Por isso, reforce o uso de máscaras hidratantes e nutritivas uma ou duas vezes por semana. Ingredientes como pantenol, óleos vegetais e queratina ajudam a restaurar a barreira dos fios e prevenir o frizz desde o banho.
2. Nada de calor direto sem proteção
O secador é útil nos dias frios, mas sem proteção térmica ele se torna um vilão. Antes de usar qualquer ferramenta de calor, aplique um produto com escudo térmico para evitar danos à fibra capilar.
3. Finalize com brilho e alinhamento
A etapa de finalização faz toda a diferença. Os sprays de brilho são ótimos aliados para manter o frizz sob controle e dar um toque de glamour no look, com aquele visual de cabelo saudável e bem cuidado. “Gosto da linha Eu Amo Charming, que tem duas opções que mudam o jogo: o Spray de Brilho Gloss oferece efeito gloss com brilho espelhado, toque sedoso, perfeito para quem quer um acabamento luminoso, mesmo nos dias nublados. Já o Spray de Brilho Argan combina o poder nutritivo do óleo de argan com uma fórmula leve e perfumada, ideal para restaurar a maciez e domar o frizz sem pesar”, indica Cristiano Viana.
4. Cuidado com os vilões invisíveis
Toucas, cachecóis e até a fronha do travesseiro podem aumentar o frizz por causa do atrito. Evite esfregar os fios e aposte em tecidos mais suaves, como algodão e cetim, quando possível.
Por Denyze Moreira
