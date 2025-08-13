4 filmes que chegam ao cinema nesta semana
Confira estreias cheias de ação, comédia e aventura para todos os públicos
As salas de cinema receberão, nesta semana, estreias capazes de conquistar públicos variados. Para quem busca humor com ritmo acelerado, a comédia de ação “Corra que a polícia em aí!” promete gargalhadas ao acompanhar um detetive desastrado em uma missão repleta de confusões.
As salas de cinema receberão, nesta semana, estreias capazes de conquistar públicos variados. Para quem busca humor com ritmo acelerado, a comédia de ação “Corra que a polícia em aí!” promete gargalhadas ao acompanhar um detetive desastrado em uma missão repleta de confusões.
Os fãs de animação terão duas opções de destaque: “Jujutsu Kaisen: hidden inventory / premature death”, uma aventura intensa que conduz dois jovens feiticeiros a uma missão arriscada capaz de transformar seus destinos; e “Os caras malvados 2”, sequência que reúne um grupo de ex-criminosos forçado a executar um último golpe, enfrentando rivais engenhosos e obstáculos inesperados.
Os fãs de animação terão duas opções de destaque: “Jujutsu Kaisen: hidden inventory / premature death”, uma aventura intensa que conduz dois jovens feiticeiros a uma missão arriscada capaz de transformar seus destinos; e “Os caras malvados 2”, sequência que reúne um grupo de ex-criminosos forçado a executar um último golpe, enfrentando rivais engenhosos e obstáculos inesperados.
A seguir, confira 4 filmes que chegam ao cinema nesta semana!
A seguir, confira 4 filmes que chegam ao cinema nesta semana!
1. Corra que a policia vem Aí! (14/08)
1. Corra que a policia vem Aí! (14/08)
Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) herda a missão de comandar o esquadrão especial da polícia, seguindo os passos do lendário pai. Quando um plano ousado ameaça a cidade com uma série de explosões, ele precisa agir para deter os criminosos.
Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) herda a missão de comandar o esquadrão especial da polícia, seguindo os passos do lendário pai. Quando um plano ousado ameaça a cidade com uma série de explosões, ele precisa agir para deter os criminosos.
Com seu jeito atrapalhado e uma sucessão de situações improváveis, Drebin Jr. causa tanta confusão quanto o próprio perigo que enfrenta. Ao lado do Capitão Ed Hocken Jr. (Paul Walter Hauser), ele conduz uma investigação repleta de ação, comédia e reviravoltas — uma nova aventura que presta homenagem à franquia original e conta com a participação especial de Pamela Anderson.
Com seu jeito atrapalhado e uma sucessão de situações improváveis, Drebin Jr. causa tanta confusão quanto o próprio perigo que enfrenta. Ao lado do Capitão Ed Hocken Jr. (Paul Walter Hauser), ele conduz uma investigação repleta de ação, comédia e reviravoltas — uma nova aventura que presta homenagem à franquia original e conta com a participação especial de Pamela Anderson.
2. Jujutsu Kaisen: hidden inventory premature death (14/08)
2. Jujutsu Kaisen: hidden inventory premature death (14/08)
Nos tempos de estudante, Satoru Gojo e Suguru Geto, ainda aliados, recebem a missão de proteger Riko Amanai, portadora do título de Receptáculo de Plasma Estelar. A tarefa exige escoltá-la com segurança, mas coloca a dupla na mira de um culto fanático e de poderosos usuários de maldições.
Nos tempos de estudante, Satoru Gojo e Suguru Geto, ainda aliados, recebem a missão de proteger Riko Amanai, portadora do título de Receptáculo de Plasma Estelar. A tarefa exige escoltá-la com segurança, mas coloca a dupla na mira de um culto fanático e de poderosos usuários de maldições.
Entre emboscadas e batalhas de tirar o fôlego, os jovens feiticeiros enfrentam escolhas que irão marcar seus destinos. No percurso, cada decisão os aproxima de um desfecho inevitável, revelando os eventos que transformarão a amizade em um confronto sem retorno.
Entre emboscadas e batalhas de tirar o fôlego, os jovens feiticeiros enfrentam escolhas que irão marcar seus destinos. No percurso, cada decisão os aproxima de um desfecho inevitável, revelando os eventos que transformarão a amizade em um confronto sem retorno.
3. Os caras malvados 2 (14/08)
3. Os caras malvados 2 (14/08)
Após deixarem para trás a vida criminosa, o Sr. Lobo e sua equipe tentam levar uma existência tranquila e sem problemas. No entanto, a paz é abalada quando um grupo de ladras, conhecido como “Garotas Malvadas”, os envolve em um plano ousado e perigoso.
Após deixarem para trás a vida criminosa, o Sr. Lobo e sua equipe tentam levar uma existência tranquila e sem problemas. No entanto, a paz é abalada quando um grupo de ladras, conhecido como “Garotas Malvadas”, os envolve em um plano ousado e perigoso.
Forçados a agir contra a própria vontade, eles precisam recorrer a antigas habilidades para enfrentar rivais astutas, driblar a lei e mostrar que, apesar do passado, ainda conseguem fazer a coisa certa — mesmo que isso gere um pouco de caos pelo caminho.
Forçados a agir contra a própria vontade, eles precisam recorrer a antigas habilidades para enfrentar rivais astutas, driblar a lei e mostrar que, apesar do passado, ainda conseguem fazer a coisa certa — mesmo que isso gere um pouco de caos pelo caminho.
4. Os enforcados (14/08)
4. Os enforcados (14/08)
Na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Regina (Leandra Leal) e Valério (Irandhir Santos) desfrutam de conforto e poder graças ao império do jogo do bicho herdado da família. Quando dívidas e cobranças de um parente ameaçam essa estabilidade, o casal vê no crime uma saída rápida para manter sua posição. Porém, o que parecia uma solução imediata se transforma em um caminho perigoso, repleto de traições, medo e violência crescente. O ciclo de paranoia e destruição testará os limites morais de Regina e Valério, revelando as consequências de decisões guiadas pelo poder e pela sobrevivência.
Na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Regina (Leandra Leal) e Valério (Irandhir Santos) desfrutam de conforto e poder graças ao império do jogo do bicho herdado da família. Quando dívidas e cobranças de um parente ameaçam essa estabilidade, o casal vê no crime uma saída rápida para manter sua posição. Porém, o que parecia uma solução imediata se transforma em um caminho perigoso, repleto de traições, medo e violência crescente. O ciclo de paranoia e destruição testará os limites morais de Regina e Valério, revelando as consequências de decisões guiadas pelo poder e pela sobrevivência.