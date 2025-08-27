4 receitas fáceis e saudáveis com frango para o almoço
Aprenda a preparar pratos nutritivos para inserir no cardápio
Presença constante nas mesas brasileiras, o frango é um daqueles ingredientes versáteis que agradam pelo sabor e praticidade. Além de nutritivo e acessível, ele se adapta bem a diferentes preparos, transitando com facilidade do clássico ao criativo. Essa versatilidade permite que cada receita tenha um sabor único, mesmo partindo da mesma base A seguir, aprenda a preparar 4 receitas fáceis e saudáveis com frango para o almoço!
Frango salteado com legumes
Ingredientes
Modo de preparo
Coloque os cubos de peito de frango em um recipiente e tempere com o suco de limão, 1 dente de alho picado e sal e pimenta-do-reino. Misture bem com uma colher e deixe marinar por 15 minutos. Em uma frigideira grande, aqueça em fogo médio-alto 1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem. Adicione os cubos de peito de frango já temperados e salteie por aproximadamente 8 minutos, mexendo sempre até que fiquem dourados por fora e cozidos por dentro.
Retire o frango da frigideira e reserve em um prato. Na mesma frigideira, adicione o azeite restante. Acrescente a cebola em tiras, o restante do alho picado e o gengibre fresco ralado. Refogue em fogo médio por 2 minutos. Acrescente a cenoura em rodelas, o brócolis em floretes, o pimentão vermelho em tiras, o tomate e a vagem cortada. Salteie em fogo médio-alto por 4 a 5 minutos, mexendo sempre, até que os legumes fiquem macios, porém ainda crocantes.
Retorne o peito de frango já dourado à frigideira e adicione o óleo de gergelim torrado e o mel. Misture bem para que o molho envolva todos os ingredientes. Finalize salpicando o gergelim branco torrado e a cebolinha verde picada por cima. Ajuste o sal se necessário e adicione coentro fresco picado. Sirva imediatamente.
Frango com quiabo refogado
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere o frango com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Deixe descansar por 15 minutos. Em uma panela larga, aqueça o azeite em fogo médio e doure os pedaços de frango por 8 minutos, virando para dourar todos os lados. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o alho por 2 minutos. Adicione o quiabo e mexa por 3 minutos até começar a dourar. Acrescente o frango novamente, despeje a água, tampe e cozinhe em fogo baixo por 25 minutos. Finalize com coentro fresco picado e sirva em seguida.
Frango ensopado com legumes no molho de tomate
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque as coxas e sobrecoxas de frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e a páprica doce. Misture bem e deixe descansar por 15 minutos. Aqueça uma panela grande e funda em fogo médio e adicione o azeite de oliva extravirgem. Coloque os pedaços de frango temperados e doure cada lado por 6 minutos, até criar uma camada dourada. Retire e reserve em um prato.
Na mesma panela, adicione a cebola em rodelas e o alho picado. Refogue em fogo médio por 3 minutos. Acrescente as cenouras e os pimentões e refogue por mais 4 minutos. Junte o tomate picado, a polpa de tomate e a água filtrada. Misture bem e deixe levantar fervura.
Retorne o frango dourado à panela, adicione as folhas de louro a gosto, tampe parcialmente e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 15 minutos, mexendo de vez em quando, até que o frango esteja macio e o molho, encorpado. Desligue o fogo, polvilhe a salsinha fresca picada por cima e sirva ainda quente.
Frango desfiado com abóbora cabotiá
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela média, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho por 2 minutos. Acrescente a abóbora, cubra com água fervente e cozinhe até a abóbora ficar macia. Após, acrescente o frango desfiado e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por 5 minutos em fogo baixo. Finalize com cheiro-verde fresco picado.
