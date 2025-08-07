4 receitas vegetarianas ricas em proteínas para o lanche da tarde
Veja maneiras eficazes de suprir as necessidades proteicas diárias sem recorrer a produtos de origem animal
Em meio à crescente busca por uma alimentação mais saudável e sustentável, o lanche da tarde tem ganhado protagonismo como um momento estratégico para reforçar a ingestão de proteínas, especialmente em dietas vegetarianas. Esse intervalo entre as refeições principais é ideal para incluir alimentos ricos em nutrientes que ajudam a manter a saciedade, controlar o apetite e sustentar os níveis de energia ao longo do dia.
A seguir, confira 4 receitas vegetarianas ricas em proteínas para o lanche da tarde!
Sanduíche com patê de grão-de-bico
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, amasse o grão-de-bico com um garfo até obter uma consistência pastosa, mas com pedacinhos ainda visíveis. Adicione o tahine, o suco de limão, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino e misture até formar um patê.
Para montar o sanduíche, toste as fatias de pão em uma panela antiaderente em fogo médio e espalhe o patê de grão-de-bico sobre uma delas. Acrescente as folhas de alface e o salsão e cubra com uma camada de patê. Disponha as rodelas de tomate e alface e cubra com mais uma camada de patê. Finalize com a outra fatia de pão e sirva em seguida.
Muffin de tofu
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a farinha de aveia, a cúrcuma, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Adicione o leite de aveia e o azeite de oliva e mexa até obter uma massa homogênea. Acrescente o tofu e os vegetais e misture. Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar. Após, distribua a massa em forminhas de silicone para muffin e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.
Bolinho de brócolis
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, misture a linhaça dourada com a água e deixe descansar por 10 minutos. Em um recipiente, misture o brócolis, a cebola, o alho, a salsinha, os flocos de aveia, a farinha de arroz, o sal, a pimenta-do-reino e o azeite de oliva. Adicione a linhaça hidratada e mexa até obter uma massa firme e modelável. Se necessário, adicione um pouco mais de farinha de arroz para dar ponto. Modele os bolinhos no formato desejado e disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.
Barrinha proteica de chocolate
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, misture os flocos de aveia, a proteína vegetal, o cacau em pó, a semente de chia e o sal. Adicione a pasta de amendoim, o xarope de agave e a água e mexa até obter uma massa firme e moldável. Por último, coloque as gotas de chocolate e mexa para incorporar. Disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga e espalhe, pressionando com as mãos ou uma espátula. Leve à geladeira por 2 horas para firmar. Após, corte em barrinhas e sirva em seguida.
