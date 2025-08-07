4 receitas vegetarianas ricas em proteínas para o lanche da tarde Veja maneiras eficazes de suprir as necessidades proteicas diárias sem recorrer a produtos de origem animal Portal EdiCase|Do R7 07/08/2025 - 17h40 (Atualizado em 07/08/2025 - 17h40 ) twitter

4 receitas vegetarianas ricas em proteínas para o lanche da tarde Portal EdiCase

Em meio à crescente busca por uma alimentação mais saudável e sustentável, o lanche da tarde tem ganhado protagonismo como um momento estratégico para reforçar a ingestão de proteínas, especialmente em dietas vegetarianas. Esse intervalo entre as refeições principais é ideal para incluir alimentos ricos em nutrientes que ajudam a manter a saciedade, controlar o apetite e sustentar os níveis de energia ao longo do dia.

A seguir, confira 4 receitas vegetarianas ricas em proteínas para o lanche da tarde!

Sanduíche com patê de grão-de-bico

Ingredientes

‌



1 1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

2 colheres de sopa de tahine (pasta de gergelim)

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/4 de xícara de chá de salsão picado

4 fatias de pão integral vegano

1 tomate fatiado

Folhas de alface-romana, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

‌



Em um recipiente, amasse o grão-de-bico com um garfo até obter uma consistência pastosa, mas com pedacinhos ainda visíveis. Adicione o tahine, o suco de limão, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino e misture até formar um patê.

Para montar o sanduíche, toste as fatias de pão em uma panela antiaderente em fogo médio e espalhe o patê de grão-de-bico sobre uma delas. Acrescente as folhas de alface e o salsão e cubra com uma camada de patê. Disponha as rodelas de tomate e alface e cubra com mais uma camada de patê. Finalize com a outra fatia de pão e sirva em seguida.

‌



Muffin de tofu

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 colher de chá de cúrcuma em pó

3/4 de xícara de chá de leite de aveia

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

250 g de tofu macio amassado

1/2 xícara de chá de tomate picado e sem sementes

1/2 xícara de chá de pimentão vermelho picado e sem sementes

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de aveia, a cúrcuma, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Adicione o leite de aveia e o azeite de oliva e mexa até obter uma massa homogênea. Acrescente o tofu e os vegetais e misture. Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar. Após, distribua a massa em forminhas de silicone para muffin e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

Bolinho de brócolis

Ingredientes

2 xícaras de chá de brócolis cozido e picado

cozido e picado 1/2 xícara de chá de flocos de aveia finos

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1/4 de xícara de chá de cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de salsinha picada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de linhaça dourada

3 colheres de sopa de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a linhaça dourada com a água e deixe descansar por 10 minutos. Em um recipiente, misture o brócolis, a cebola, o alho, a salsinha, os flocos de aveia, a farinha de arroz, o sal, a pimenta-do-reino e o azeite de oliva. Adicione a linhaça hidratada e mexa até obter uma massa firme e modelável. Se necessário, adicione um pouco mais de farinha de arroz para dar ponto. Modele os bolinhos no formato desejado e disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.

Barrinha proteica de chocolate

Ingredientes

1 xícara de chá de flocos de aveia finos

1/2 xícara de chá de pasta de amendoim

1/4 de xícara de chá de cacau em pó 100%

100% 1/3 de xícara de chá de xarope de agave

1/4 de xícara de chá de proteína vegetal em pó sabor chocolate

2 colheres de sopa de semente de chia

1 pitada de sal

2 colheres de sopa de água

Gotas de chocolate sem leite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture os flocos de aveia, a proteína vegetal, o cacau em pó, a semente de chia e o sal. Adicione a pasta de amendoim, o xarope de agave e a água e mexa até obter uma massa firme e moldável. Por último, coloque as gotas de chocolate e mexa para incorporar. Disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga e espalhe, pressionando com as mãos ou uma espátula. Leve à geladeira por 2 horas para firmar. Após, corte em barrinhas e sirva em seguida.