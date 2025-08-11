5 chás para se aquecer nos dias frios
Aprenda a preparar receitas práticas, saudáveis e saborosas
Nos dias frios, os chás são a escolha perfeita para se aquecer de forma saudável e prática. Isso porque oferecem inúmeros benefícios para a saúde, entre eles o fortalecimento do sistema imunológico e o alívio dos sintomas de resfriados e gripes. Além disso, combinam sabor, praticidade e aquela sensação acolhedora tão necessária nas baixas temperaturas.
Nos dias frios, os chás são a escolha perfeita para se aquecer de forma saudável e prática. Isso porque oferecem inúmeros benefícios para a saúde, entre eles o fortalecimento do sistema imunológico e o alívio dos sintomas de resfriados e gripes. Além disso, combinam sabor, praticidade e aquela sensação acolhedora tão necessária nas baixas temperaturas.
Pensando nisso, a seguir, selecionamos 5 receitas de chás para você se aquecer nos dias frios. Confira!
Pensando nisso, a seguir, selecionamos 5 receitas de chás para você se aquecer nos dias frios. Confira!
Chá de gengibre com limão e hortelã
Chá de gengibre com limão e hortelã
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione as fatias de gengibre e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo, acrescente as folhas de hortelã e deixe em infusão por 5 minutos. Coe o chá e junte o suco de limão. Adoce com mel e sirva em seguida.
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione as fatias de gengibre e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo, acrescente as folhas de hortelã e deixe em infusão por 5 minutos. Coe o chá e junte o suco de limão. Adoce com mel e sirva em seguida.
Chá de orégano para os dias frios
Chá de orégano para os dias frios
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione as folhas secas de orégano e ferva por 3 minutos. Desligue o fogo e deixe em infusão por 5 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione as folhas secas de orégano e ferva por 3 minutos. Desligue o fogo e deixe em infusão por 5 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.
Chá de tangerina com anis-estrelado e canela
Chá de tangerina com anis-estrelado e canela
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione as cascas de tangerina, os paus de canela e os anis-estrelados. Reduza o fogo e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e deixe em infusão por 5 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione as cascas de tangerina, os paus de canela e os anis-estrelados. Reduza o fogo e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e deixe em infusão por 5 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.
Chá de maracujá com camomila
Chá de maracujá com camomila
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione as folhas secas de maracujá e as flores de camomila. Cozinhe por 3 minutos. Desligue o fogo e deixe em infusão por 8 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione as folhas secas de maracujá e as flores de camomila. Cozinhe por 3 minutos. Desligue o fogo e deixe em infusão por 8 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.
Chá de maçã com canela e cravo
Chá de maçã com canela e cravo
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em uma chaleira, coloque a maçã, os paus de canela e os cravos-da-índia. Cubra com água e leve ao fogo baixo. Ferva por 10 minutos e desligue o fogo. Deixe em infusão por 5 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva em seguida.
Em uma chaleira, coloque a maçã, os paus de canela e os cravos-da-índia. Cubra com água e leve ao fogo baixo. Ferva por 10 minutos e desligue o fogo. Deixe em infusão por 5 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva em seguida.